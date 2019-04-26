Mynet Trend

Yıllar geçti onlar hiç değişmedi! Asla yaşlanmayan ünlüler

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 26.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Hollywood'un gözde isimlerinden bazıları yıllara adeta meydan okuyor! İşte 1o yıl öncesinde de günümüzde gibi görünen ve asla yaşlanma belirtisi göstermeyen ünlü isimler...

Yıllar geçti onlar hiç değişmedi! Asla yaşlanmayan ünlüler

Geçtiğimiz aylarda "10 yıl meydan okuması" fotoğrafları sosyal medyada fırtına gibi esti. 10 yıl öncesi ve şimdiki fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları yıllar içerisinde ne kadar değiştiklerini gözler önüne serdi.

İnsanlar 10 yılda ne kadar yaşlandıklarını sosyal medyada tiye alınca akıllara 10 yıl içerisinde değişen ünlüler geldi ve şimdi göreceğiniz isimler hiç yaş almamış gibi her daim aynı kaldılar.

İşte görenleri hayret ettiren, yılların geçmesine rağmen, hep aynı gençlikte kalmayı başaran ünlü isimler...

1. Pharrell Williams

1

2. Salma Hayek

2

3. Debra Messing

3

4. Penélope Cruz

4

5. Will Smith

5

6. Eva Longoria

6

7. Naomi Campbell

7

8. Hugh Jackman

8

9. Julianne Moore

9

10. Julia Roberts

10

11. Christina Ricci

11

12. Demi Moore

12

13. Jennifer Lopez

13

14. Matthew McConaughey

14

15. Jennifer Love Hewitt

15


Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...
Saatlerini alıyor! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyorSaatlerini alıyor! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç kalan ünlüler ünlülerin fotoğrafları ünlülerin genç kalma sırrı yaşlanmayan ünlüler ünlülerin yaşlılık halleri
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Hobi olarak başladı! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Saatlerini alıyor! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Elif Altınok Çalışkan: Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar kötüye kullanılabilir

'Sosyal medyada paylaşımları kötüye kullanılabilir'

Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

Şaka gibi! Bu evleri yapan müteahhitleri bulmak isteyeceksiniz

Ünlü astrolog Meriç burçları yorumladı! İşte 2019'un en şanslı burcu

İşte 2019'un en şanslı burcu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.