Yıllar geçti onlar hiç değişmedi! Asla yaşlanmayan ünlüler

Geçtiğimiz aylarda "10 yıl meydan okuması" fotoğrafları sosyal medyada fırtına gibi esti. 10 yıl öncesi ve şimdiki fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları yıllar içerisinde ne kadar değiştiklerini gözler önüne serdi.

İnsanlar 10 yılda ne kadar yaşlandıklarını sosyal medyada tiye alınca akıllara 10 yıl içerisinde değişen ünlüler geldi ve şimdi göreceğiniz isimler hiç yaş almamış gibi her daim aynı kaldılar.

İşte görenleri hayret ettiren, yılların geçmesine rağmen, hep aynı gençlikte kalmayı başaran ünlü isimler...

1. Pharrell Williams

2. Salma Hayek

3. Debra Messing

4. Penélope Cruz

5. Will Smith

6. Eva Longoria

7. Naomi Campbell

8. Hugh Jackman

9. Julianne Moore

10. Julia Roberts

11. Christina Ricci

12. Demi Moore

13. Jennifer Lopez

14. Matthew McConaughey

15. Jennifer Love Hewitt



