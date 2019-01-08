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Yıllar önce kaybolan paraşütçü bulundu! 'Votkadan kaçtım'

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YAŞAM  | 08.01.2019 21:10 | Son Güncelleme

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan eski paraşütçü Timofey Menşikov, yıllar sonra ortaya çıktı. Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yaban ormanında küçük bir kulübede yalnız yaşayan 'modern çağ keşişine' iki köpek ve bir kedi yarenlik ediyor. Menşikov, 'votka'dan kaçtığı için burada yaşadığını söylüyor.

Yıllar önce kaybolan paraşütçü bulundu! 'Votkadan kaçtım'

Siberian Times'ın aktardığına göre, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan Timofey Menşikov isimli eski paraşütçü, Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'un kuzeyindeki yaban ormanında bir kulübede bulundu.

Menşikov, çeyrek asırdan beri hava sıcaklığının - 60 dereceye kadar düştüğü bölgede bir keşiş gibi yalnız yaşıyor.

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58 yaşındaki Menşikov, medeniyetten elini eteğini çektiğinden beri geçimini avcılıkla ve balık tutarak sağlıyor. Yakınlardaki kasabaya da hiç uğramıyor. Tek ihtiyaçları olan çay, un ve yağı da zaman zaman yaşadığı bölgeye gelen avcılardan alıyor. İhtiyaç duymadığı için cep telefonu da kullanmayan Menşikov, vergi veya ceza ödemediğini söylüyor.

"VOTKADAN KAÇTIM"

Beraberinde iki köpek ve bir kedisi olan Menşikov, neden kaçtığı sorusuna da "Neden mi kaçtım? Dürüst olmak gerekirse, votkadan…" yanıtını verdi.

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Menşikov'u bulan kişi ise Yakutistan'dan blogger Oleg Geraymoviç'ti. Geraymoviç "Babam 40 kilometre ötede bir münzevinin olduğunu söyledi, ben de onu bulmaya karar verdim" dedi.

KIZI BABASINI GÖRMEYİ REDDEDİYOR

1979'da Sovyet Hava Taarruz Güçleri'nde olan Menşikov'un anne ve babası 8 yaşındayken hayatını kaybetti.

Yetimhanede büyüyen Menşikov, kız kardeşi ve ağabeyini bulmak için memleketi Sangar'a gitti, onları bulamayınca da umudunu kaybetti.

İnsanlardan uzaklaştığında evli ve 4 çocuk babası olan Menşikov'un damadı onu ziyarete geldi, ancak kızı onları terk ettiği için babasını görmeyi reddediyor.

(Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
Yakutistan rusya Sovyetler Birliği paraşütçü Votka

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