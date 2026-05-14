Cennet Tapınağı’nda cehennem alameti! 'Savaş çıkabilir'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ikili görüşmesinin yaklaşık iki saat sürdüğü bildirildi. Çin lideri Şi, Trump ile görüşmesinin ardından ABD'li CEO'larla bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından iki lider başkent Pekin’deki Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti.

'ÇATIŞMAYA GİREBİLİR'

Çin devlet medyasının aktardığına göre, ikili görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Trump'a Tayvan meselesinin yanlış ele alınması halinde ABD ve Çin'in 'çatışmaya girebileceğini' söyledi.

Devlet televizyonu CCTV'ye göre Şi, "Tayvan sorunu, Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli meseledir" dedi.

"Yanlış ele alınırsa, iki ülke karşı karşıya gelebilir, hatta çatışabilir. Tüm Çin-ABD ilişkisini son derece tehlikeli bir duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:(İHA-BBC)