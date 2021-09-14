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Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

14.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon hayatına muhabirlikle başladıktan sonra Acun Firarda programıyla ün kazanan Acun Ilıcalı, ardından program yapımcılığına başlamış ve büyük başarı elde edince Acun Medya'yı kurarak TV8 kanalının sahibi olmuştu. Ilıcalı'nın hakkında bilinmeyen bir detay ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Yoksa Rüya mı?, Söyle Söyleyebilirsen, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştı.

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Kariyerindeki başarısına her geçen gün bir yenisini daha katan Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmde oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay
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