Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay'la sinema filminde oynamış

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra Fear Factor, Var mısın Yok musun, Survivor Türkiye, Yoksa Rüya mı?, Söyle Söyleyebilirsen, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Yok Böyle Dans, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla Türk izleyicisine ulaştı.

Kariyerindeki başarısına her geçen gün bir yenisini daha katan Ilııcalı'nın muhabirlik dışında bir dönem oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.



Acun Ilıcalı'nın Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmde oynadığı yıllar sonra ortaya çıktı.





