İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan beklenen fotoğraf geldi! İşte herkesin konuştuğu dudak uçuklatan o servet

Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Kıraç ailesi, son dönemde kamuoyunun gündemindeydi. 88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın 2024 yılında yaptığı ve büyük tartışma yaratan evliliği mahkeme kararıyla iptal edildi. Kıraç’ın, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptal gerekçesi ise “evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin bulunmaması” oldu.

VASİSİ OLARAK ATANDI

İnan Kıraç’ın sağlık durumunun ciddi şekilde bozulması üzerine kızı İpek Kıraç, mahkemeye başvurarak babasına vasi atanmasını talep etmişti. Mahkeme, Adli Tıp raporu doğrultusunda İnan Kıraç’a avukat vasi atanmasına karar verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Tüm bu sürecin ardından, İpek Kıraç’tan duygusal bir paylaşım geldi. Sosyal medyada babasıyla bir fotoğraf paylaşan Kıraç, "Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. 'Ipek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı.

Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık….. 'Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. 'Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi. 'Aramıza girdiler' diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz…

Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Önemli olan ben babama kavuştum…

Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar 'biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim… ❤️" sözleriyle paylaşımını noktaladı.