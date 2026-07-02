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Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar!

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Pelitli Göl, eşsiz doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar!
Çiğdem Berfin Sevinç

İlçeye bağlı Kösrelik köyü sınırlarındaki doğa harikası Pelitli Göl, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Göl, etrafını saran pelit ağaçları ve zengin bitki örtüsüyle doğallığını koruyor. Gölün hemen yanı başında bulunan ve yerel yönetimler tarafından çevre düzenlemesi yapılan mesire alanı, ailelerin ilk tercihi oluyor. Ağaçların gölgesinde piknik masaları, kamelyalar ve mangal alanlarının yer aldığı kısımlar ailelerin rahatça vakit geçirebilmesi için tasarlandı.

Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar! 1

YAĞIŞLARLA DOLDU

Kösrelik köyü sakinlerinden Mevlüt Dayıgül, "Göletimiz boştu bu sene yağışlardan dolayı doldu Allah'a şükür. Yağışlarımız iyi, ekinlerimiz de iyi. Her taraftan buraya geliyorlar. Yozgat'tan Çorum'dan geliyorlar. Burayı gezip görmeleri lazım.

Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar! 2

Gördüklerinde tabii ki memnuniyetle ayrılıyorlar buradan. Kösrelik köyünde oturuyorum. Göletteki su 3-4 yıl önce aynı seviyeye geldi. Sonra düştü haliyle. Soğan, patates, pancar için sulama çok oluyor. Temmuz Ağustos aylarında vatandaş geliyor, sıkıldığında kendini buraya atıyor, serinliyor" dedi.

Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar! 3

Gerek sunduğu manzara gerekse sunduğu dinlenme imkanlarıyla Pelitli Göl, Yozgat'ın doğa turizminde parlayan yıldızı olmaya aday gösteriliyor.

Yıllar sonra yeniden coştu: Diğer illerden sırf bunun için geliyorlar! 4

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat gölet
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