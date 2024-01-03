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  4. Yıllara meydan okuyor! Ünlü model Alessandra Ambrosio mavi bikinisiyle plajda tenis oynadı!

Yıllara meydan okuyor! Ünlü model Alessandra Ambrosio mavi bikinisiyle plajda tenis oynadı!

03.01.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eski Victoria's Secret mankeni Alessandra Ambrosio, Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Yeni yılı ailesiyle birlikte Brezilya'da geçiren manken plajda tenis oynarken objektiflere yansıdı.

Yıllara meydan okuyor! Ünlü model Alessandra Ambrosio mavi bikinisiyle plajda tenis oynadı!

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

42 yaşındaki Brezilyalı model, yeni yıla memleketi Brezilya'da girdi. Ünlü isim, yılın ilk gününün tadını ailesiyle birlikte plaj tenisi oynayarak çıkardı.

ÜNLÜ İSİM

Denize girerken objektiflere takılan iki çocuk annesi Alessandra, fit vücuduyla dikkat çekti. Mavi bikinisiyle tenis oynadığı anlar gündem oldu.

ÜNLÜ MODEL8

Ünlü model, 12 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından da tatil pozlarını paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

ÜNLÜ MODEL

'YENİ BÖLÜMLERE MERHABA'

Peş peşe yayınladığı karelere "Kapanan bölümlerin şerefine ve yeni bölümlere merhaba! Her şeyi memnuniyetle karşılamayı seçiyorum" mesajını yazdı.

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