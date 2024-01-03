Yıllara meydan okuyor! Ünlü model Alessandra Ambrosio mavi bikinisiyle plajda tenis oynadı!

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

42 yaşındaki Brezilyalı model, yeni yıla memleketi Brezilya'da girdi. Ünlü isim, yılın ilk gününün tadını ailesiyle birlikte plaj tenisi oynayarak çıkardı.

Denize girerken objektiflere takılan iki çocuk annesi Alessandra, fit vücuduyla dikkat çekti. Mavi bikinisiyle tenis oynadığı anlar gündem oldu.

Ünlü model, 12 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından da tatil pozlarını paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

'YENİ BÖLÜMLERE MERHABA'

Peş peşe yayınladığı karelere "Kapanan bölümlerin şerefine ve yeni bölümlere merhaba! Her şeyi memnuniyetle karşılamayı seçiyorum" mesajını yazdı.





