Yıllarca gizledi... Wonder Woman 1984 filmindeki gizli detayla ortaya çıktı

Gal Gadot'nun başrolde yer aldığı devam filmi Wonder Woman 1984, ABD'de sinemalarda ve HBO Max'te gösterilmeye başladı. Merakla beklenen devam filmiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Wonder Woman 1984 filminde Gal Gadot'nun eşi ve iki kızının rol aldığı sahne, dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Bu sahneyle birlikte Gadot, bugüne dek yüzlerini gizlediği çocuklarını ilk kez göstermiş oldu.

Filmin sonuna doğru dikkati çeken dakikalarda, Gadot'nun canlandırdığı Diana karakteri, kar yağışı altında çocukların oynadığı ve Noel tatili havası hissi veren sahnede görülüyor. Sahneye dikkatli bakıldığında Gadot'nun eşi Yaron Varsano ile iki kızı Alma ve Maya'nın yer aldığı fark ediliyor.

WONDER WOMAN 1984 İLK OLDU

Bu, Gadot'nun kızlarının yüzünü ilk gösterişi olmasıyla da bir ilk. Çünkü ünlü yıldız bugüne dek hep sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini emojilerle kapatıyordu.

Çocukların Noel pazarında kar topu oynayarak eğlendiği sahnede dikkati çeken bir başka kişi de yönetmen Patty Jenkins'in oğlu Asa.

Sahnede Alma ve Asa, kar topunu yanlışlıkla Diana'ya atıyor ve özür diliyorlar. Diana da onlara "Sorun değil" diye karşılık veriyor.

Çocuklarının sahnesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Gadot, ilk film Wonder Woman'ı çekerken kızı Maya'ya hamileydi. Gadot, "Bu film bizim için, benim için ve Patty (Jenkins) için bir filmden daha fazlası. Hayatımı tamamen değiştirdi ve filme verdiğimiz emek, düşünce ve duygu miktarı çok fazla" dedi.