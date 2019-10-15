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Yıllarca onu aradı, kapı komşusu çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bazen aradığınız şey burnunuzun dibindedir, ABD’nin Wisconsin eyaletinde yıllardır birbirlerini arayan iki kız kardeş kapı komşusu çıktı.

Dünya üzerinde, inanmakta zorluk çekeceğiniz çok tuhaf hikayeler yaşanıyor. ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Hillary Harris ile Dawn Johnson’un hikayesi de bunlardan biri. Henüz iki yaşındayken başka bir aileye evlatlık olarak verilen Harris’in ablasını arama macerası hiç bitmedi, ta ki yan eve yeni bir komşu taşınana kadar. İşte o ilginç hikaye...

2 YAŞINDAYKEN EVLATLIK VERİLMİŞTİ

Davis bebekken iki yaşındaki ağabeyiyle birlikte evlat edinildi. Wisconsin’in Elm Wood kasabasında büyüdü. 2005’te üniversite okumak için Eau Claire kasabasına yerleşti. Üç yıl sonra kocasıyla tanıştı. 2011’de şimdi yaşadıkları evi satın aldılar. 2012’de evlat edinme kurumuna gidip, biyolojik anne ve babasının adlarını buldu. Daha sonra babası Wayne Clouse’un 2010’da öldüğünü öğrendi.

İKİ ABLASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İki ablasının olduğunu babasının ölüm ilanından öğrendi. Babasının ölümüyle ilgili bir yerel gazetede çıkan yazıda, Clous’un başka bir kadınla ilişkisinden iki ablası olduğunu öğrenince kardeşlerini aramaya koyuldu. Google ve Facebook‘ta binlerce kişi arasından yaptığı aramadan sonuç alamadı. Sonra olaylar gelişti.


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