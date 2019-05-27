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Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Türk kahvesini pişirmek son derece kolay bir yöntem olsa da her zaman lezzetini tutturamıyoruz. Bunun için ünlü aşçı Mehmet Gürs, farkında olmadan kahveyi yıllarca yanlış pişirdiğimizi söylüyor. Eğer sizin de yaptığınız kahveler acılaşıyorsa muhakkak bu noktaları atlıyorsunuz!

Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi tadıyla, kokusuyla ve tarihiyle dünyaya nam salmış bir içecektir. Pişirmesi son derece kolay gözükse de farkında olmadan yanlış tekniklerle pişiriyoruz birçoğumuz.

Ağır ateşte pişirmek yanlış

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Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.

Kahve özünde tatlı meyvedir

çekirdek

Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.

Kısa sürede pişirmek gerekiyor

pişirmek

En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur. Acı tat vermezç

Kahveden bu kadar bahsetmişken bir de diyetini verelim sizler için :)

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7 günde 7 kilo vermek için;

Birinci gün

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta
Bir fincan kahve
Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık

Sınırsız salata

İkinci gün

Sabah:

Bir fincan fincan kahve

Kepek ekmekli kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

250 gram ızgara balık

Bir kase salata

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Bir kase yoğurt

Üçüncü gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Tam tahıllı kaşarlı tost

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir adet haşlanmış yumurta

Bir adet havuç

Akşam:

İki adet yeşil elma

Dördüncü gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış sebze

İki adet yeşil elma

Akşam:

Bir tabak haşlanmış et

Lahana salatası

Beşinci gün
Sabah:

Bir fincan kahve

İki adet yeşil elma

Bir adet havuç

Öğle:

Balık ızgara

Bir bardak domates suyu

Akşam:

Fırında balık

Lahana salatası

Altıncı gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak tavuk fileto

Havuç ve lahana salatası

Akşam:

İki adet haşlanmış yumurta

Bir kase taze havuç salatası

Yedinci gün

Sabah:

Bir fincan kahve

Öğle:

Bir fincan kahve

Bir tabak haşlanmış et

İki adet elma

Akşam:

Izgara balık

Lahana salatası

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