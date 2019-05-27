Yıllarca yanlış yapmışız! Kahveyi pişirmeden önce…

Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi tadıyla, kokusuyla ve tarihiyle dünyaya nam salmış bir içecektir. Pişirmesi son derece kolay gözükse de farkında olmadan yanlış tekniklerle pişiriyoruz birçoğumuz.

Ağır ateşte pişirmek yanlış

Hepimizin yaptığı en büyük yanlış kahveyi kısık ateşte ağır ağır pişirmek. Orta ateşte, iyi öğütülmüş bir kahve çekirdeği pişirmek lezzetli Türk kahvesi içmenize neden olacaktır.

Kahve özünde tatlı meyvedir

Kahve, normalde acı bir tada sahip değildir. Onu acı kılan şey ise yanlış kavrulmasıdır. Halbuki kahvenin özü tatlıdır.

Kısa sürede pişirmek gerekiyor

En büyük hatalardan bir diğeri de kahveyi uzun pişirme süresidir. Aynı zamanda kahve pişirirken soğuk su kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığında bir su kullanılmalıdır. Kısa sürede ve oda sıcaklığında su kullanarak pişirilen kahvenin kokusu da lezzeti de daha yoğun olur. Acı tat vermezç

Kahveden bu kadar bahsetmişken bir de diyetini verelim sizler için :)

7 günde 7 kilo vermek için;

Birinci gün

Sabah:

Bir fincan şekersiz Türk kahvesi

Öğle:

İki adet haşlanmış yumurta

Bir fincan kahve

Bir kase domates ve lahana salatası

Akşam

250 gram ızgara balık

Sınırsız salata

İkinci gün