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  4. Yıllardır hastalıkla boğuşuyordu! Selena Gomez çocuk sahibi olamayacağını açıkladı

Yıllardır hastalıkla boğuşuyordu! Selena Gomez çocuk sahibi olamayacağını açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.09.2024 18:19
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Lupus teşhisini kamuoyuyla paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, rahatsızlığının kendisi ve bebeği için tehlikeli olacağından dolayı hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını açıkladı.

"Only Murders In The Building" dizisinin yıldızı Selena Gomez, devam eden sağlık sorunlarının çocuk sahibi olmak istediğinde hem kendisi hem de bebeği için tehlikeye yol açtığını söyledi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı, Vanity Fair röportajında "Emilia Pérez" filmindeki rolünü anlatırken samimi açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki Gomez, suç müzikalinde genç bir anneyi canlandırıyor.

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Ünlü şarkıcıya, Mayıs ayında Howard Stern'e gelecekte çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen söz yazarı Benny Blanco ile ilişkisi sorulduğunda da konu gündeme geldi.

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Gomez, aralarında kamuoyuyla paylaştığı lupus teşhisinin de bulunduğu kronik sağlık sorunlarının, kendisi için bebek doğurmanın riskli olduğunu söyleyerek, "Bunu hiç söylemedim ama ne yazık ki kendi çocuklarımı taşıyamam. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var." dedi.

2017'de böbrek nakline ihtiyaç duyan Gomez lupus hastalığının tedavisi için kemoterapi gördü.

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Gomez, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada, çocuk sahibi olmayı bu şekilde hayal etmediğini ancak durum hakkında "çok daha iyi bir noktada" olduğunu söyledi ve "Taşıyıcı annelik veya evlat edinmeye istekli harika insanların olması benim için bir lütuf, ikisi de benim için büyük olasılıklar." dedi.

Gomez'in kendi annesinin evlat edinildiğini söyledi. Çocuklarının hayatına nasıl girdiğinin bir önemi olmadığını, çünkü "onun benim bebeğim olacağını" ekledi.

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Selena Gomez
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