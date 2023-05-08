Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Yaprak sarmayı yaparken bu hatadan uzak durun

Yaprak sarma mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Bol yoğurtla servis edilen yaprak sarmalar toplumumuzun en sevilen yemekleri arasında bulunuyor. Yaprak sarmaların yapımında gözden kaçan ufak hatalar bu enfes lezzetin tadının bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar yaprak sarmayı sarmadan önce yaprakların çok büyük olmamasına özen göstermeniz hakkında uyarıyor. İşte yaprak sarmayı pişirirken bilmeniz gereken püf noktaları...

YAPRAK SARMANIN PÜF NOKTALARI

Zeytinyağlı sarmalarda mutlaka sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.

Zeytinyağlı sarmalarda seçilen yapraklar çok büyük ve damarlı olmamalıdır. İri yapraklar etli dolmalarda kullanılabilir.

* İç harcı sıcak suda mutlaka bekletilmelidir.