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Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Yaprak sarmayı yaparken bu hatadan uzak durun

08.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının gözdesi olan yaprak sarmanın birçok farklı çeşidi yapılıyor. Özel günlerin yıldızı haline gelen yaprak sarmaların incecik sarılması isteniyor. Annelerimizin özenle hazırladığı yaprak sarmalarının tadı bir başka oluyor. Ancak yaprak sarması ustası yaprak sarmaların yıllardır yanlış pişirildiğini paylaştı.

Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz! Yaprak sarmayı yaparken bu hatadan uzak durun

Yaprak sarma mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Bol yoğurtla servis edilen yaprak sarmalar toplumumuzun en sevilen yemekleri arasında bulunuyor. Yaprak sarmaların yapımında gözden kaçan ufak hatalar bu enfes lezzetin tadının bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar yaprak sarmayı sarmadan önce yaprakların çok büyük olmamasına özen göstermeniz hakkında uyarıyor. İşte yaprak sarmayı pişirirken bilmeniz gereken püf noktaları...

YAPRAK SARMANIN PÜF NOKTALARI

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  • Zeytinyağlı sarmalarda mutlaka sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.
  • Zeytinyağlı sarmalarda seçilen yapraklar çok büyük ve damarlı olmamalıdır. İri yapraklar etli dolmalarda kullanılabilir.
    * İç harcı sıcak suda mutlaka bekletilmelidir.

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  • Sarmalar tencereye yerleştirilirken sıkıca yerleştirilmelidir. Böylece sarmaların tencerede dağılması da önlenmiş olacaktır.
  • Tencereye dizilen sarmaların üzeri porselen bir tabakla örtülmelidir. Bu yöntem sayesinde sarmanın içi çok daha iyi pişecektir ve asla sarmalar dağılmayacaktır.
  • Tencerelerin dibi sarmalar konmadan önce bir kaç yaprakla örtülmelidir. Bu yöntem sarmaların dibe yapışmasını engellemeye yarar.
  • Sarmalar tencere içerisine kesinlikle dikey dizilmelidir.

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