Yıllardır yanlış pişiriyoruz! Kuru fasulyede kabuk soyulmasını bitiren yöntem

Kuru fasulye sofraların vazgeçilmezi… Ancak birçok kişi farkında olmadan aynı hatayı yapıyor. Pişirme sırasında kabukların ayrılması, fasulyenin dağılması ve lezzetin bozulması aslında çok basit bir detaydan kaynaklanıyor. Üstelik bu sorun tek bir yöntemle tamamen önlenebiliyor.

Gökçen Kökden

Türk mutfağının baştacı yemeklerinden olan kuru fasulye, yanlış pişirildiğinde kabuklarından ayrılıyor ve ne yazık ki lezzetini kaybediyor. Peki fasulyenin kabuklarının ayrılmasına neden olan hatalar neler?

Kuru fasulyede kabukların ayrılmasının en büyük nedeni ani ısı değişimi ve yanlış ıslatma yöntemi. Özellikle şu hatalar bu sorunu tetikliyor:

Fasulyeyi sıcak suyla ıslatmak
Islatma suyunu dökmeden direkt pişirmek
Yüksek ateşte hızlı kaynatmak
Pişirme sırasında sürekli karıştırmak

Bu hatalar, fasulyenin dış kabuğu ile iç kısmı arasında dengesizlik oluşturur ve sonuç olarak kabuklar ayrılır.

KABUK SOYULMASINI ÖNLEYEN YÖNTEMLER

Aslında işin sırrı oldukça basit; Fasulyeyi doğru şekilde ıslatmak ve kontrollü pişirmek

İşte adım adım doğru yöntem:

1. Soğuk suyla uzun süre ıslatın

Fasulyeleri akşamdan bol soğuk suya koyun ve en az 8 saat bekletin. Bu, iç ve dış yapının dengeli yumuşamasını sağlar.

2. Islatma suyunu mutlaka dökün

Sabah o suyu kullanmayın. Yeni ve temiz suyla pişirmeye başlayın.

3. Kaynama aşamasında sabırlı olun

Fasulyeleri önce orta ateşte kaynatın, ardından altını kısarak yavaş yavaş pişirin. Ani kaynama kabukları ayırır.

4. Karıştırmayı minimumda tutun

Sık karıştırmak kabukların ayrılmasına neden olur. Mümkün olduğunca dokunmadan pişirin. Usta aşçılar genellikle aynı boy fasulye seçer. Çok eski (bayat) fasulye kullanmaz ve pişirme sürecinde ani müdahalelerden kaçınır. Birçok kişi fasulyeyi daha çabuk pişirmek için yüksek ateşi tercih ediyor. Ancak bu yöntem, lezzeti artırmak yerine tam tersine kabukların soyulmasına ve fasulyenin dağılmasına neden oluyor.

