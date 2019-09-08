Yıllık ücreti 60 bin TL! Veliler gelen maille şoke oldu

Aldıkları mail ile neye uğradıklarını şaşıran veliler okula akın etti fakat karşılarında hiçbir yetkiliyi bulamadı. 1 yıllık kayıt ücreti olan 60 bin liranın iade edilmesi için mail ile talepte bulunan velilere "İade süreci, iptal dilekçe tarihi itibari ile 60 gün sonunda yapılmaktadır. Geçmişten gelen iadeler olduğu için, öncelik geçmişten gelen iadelere verilmektedir" denildi. Kredi çekerek peşin ödeme yaptıklarını belirten ve okulların açılmasına 1 hafta kala çocuklarının açıkta kaldığını belirten veliler ve öğrenciler mağdur olduklarını ileri sürdü. Öğrenci velisi Güneş Eren, şunları söyledi: "Geçen hafta mail yoluyla okulun kapandığına dair bilgi verdiler ve biz apar topar tatilden döndük. Zaten bu okulla ilgili bazı şeyler duyuyorduk ama güvendik açıkçası, 'biz eğitimimize devam edeceğiz' dediler bizi ikna ettiler. Biz nakit paramızı verdik, 'çocuğumuz iyi bir eğitim, iyi bir dil eğitimi alacak' diye. Mail yoluyla okulun kapandığını öğrendik, şimdi arıyoruz telefonlara bakan hiç kimse yok bizi kayıt yapan kişi bile bizim haberimiz yok, bizlik bir konu değil diyor.

Şişli'deki ofislerine geldik görüyorsunuz, kepenk indirmişler. Bizim kayıt yaptırdığımız Moda'daki kampüs, binanın kirası ödenmediği için zaten oradan atılmışlar. Kadıköy İlçe Milli Eğitim'e gittik onlar da zaten 'Bizde dosyalar çok kabarık, biz hiç bir şey yapamayız' dediler. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Bırakın parayı şu an çocuğumu yazdıracak okul bulamıyorum. Ve bu okul hala kayıt almaya devam ediyor. Zaten buna müdahale etmemiz gerekiyor kimsenin canı yanmasın, şimdi Suadiye'de derme çatma bir bina tutmuşlar orayı lise yapacaklarmış orası için kayıt alınıyor. Milli Eğitim de artık bunlara izin vermemeli. Şu an para iade edilse bile okullar açılıyor, kayıt yapacak okul bulamıyoruz. "ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, HER YERİNDE YARA ÇIKTI" Çocuğumun psikolojisi bozuldu her yerinde yaralar çıktı. Avukat ile konuştuk bize 2020 Şubat ayında parayı iade edeceklerini söylüyorlar ama hiç bir güvence yok, bizim gibi çok mağdur var. Kredi çekerek ödeme yaptık birbirimize kefil olduk ve şimdi bu parayı ödemek zorundayız ama önemli olan çocuklarımızın psikolojisi şimdi çocuk açıkta yaşıtları, arkadaşları okul heyecanı yaşıyor" diye konuştu.