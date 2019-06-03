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Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Yılmaz Büyükadın, Türk futbolunu daha iyi yerlere taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Yılmaz Büyükadın: Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Büyükadın, zor bir görevi aldıklarını ifade ederek, "Tabi öncelikle önemli bir görev üstlendik ve bizi bu göreve uygun görenlere de teşekkür etmek istiyorum. Zor bir görev aldığımızı da biliyoruz. Türk futbolunda bugüne kadar yaşanan gelişmeleri de biliyoruz. Türk futbolunu daha iyi yerlere taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"HANGİ SORUNLARLA KARŞILAŞACAĞIMIZI BİLİYORUZ"

Türk futbolundaki sorunların üstesinden geleceklerine inandıklarını belirten Büyükadın, "Futbolun içerisinden gelmiş, defalarca görev almış bir arkadaşınız olarak sorunları da biliyoruz, daha ileriye taşımak için neler yapmamız gerektiğini de. Bu konuda hangi sorunlarla karşılaşacağımızı bildiğimiz için de İnşallah onların üstesinden geleceğimizi de biliyoruz. Türk futbolunu bir seviye daha ileriye götürebilirsek ne mutlu bize. Milli takımlarımızla, futbol kulüplerimizin sorunlarını ele alıp yeniden yapılandırmayla beraber bu işin içinden ileriye doğru çıkmak istiyoruz. Görev aldığımız süreçten sonra da ilerleyen zamanda görevi devrettiğimizde daha iyi bir şekilde devretmek isteriz" dedi.

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