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  4. Yılmaz Erdoğan'dan Bir Demet Tiyatro açıklaması! Ekrana geri dönecek mi?

Yılmaz Erdoğan'dan Bir Demet Tiyatro açıklaması! Ekrana geri dönecek mi?

13.10.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, bir dönemin fenomen televizyon programı Bir Demet Tiyatro hakkında konuştu. Yılmaz Erdoğan, "Yeniden yayınlanırsa Feriştah da yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler" dedi.

Haber Global'da yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu Yılmaz Erdoğan oldu.

Ünlü sanatçı, Candaş Tolga Işık'ın "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

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Yılmaz Erdoğan,"Yeniden yayınlanırsa Feriştah da yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz" şeklinde konuştu.

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Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi usta oyuncuları buluşturan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde 8 sezon olarak yayınlanmıştı.

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Yılmaz Erdoğan Demet Akbağ
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