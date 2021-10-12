Yılmaz Erdoğan'dan Squid Game yorumu: Gangnam Style şarkısının film versiyonu

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan oldu.

Türkiye sineması tarihinde birçok önemli projeye imza atan Erdoğan, dijital platformlarda yapılan işlerin; televizyon ile sinema arasında bir yere oturduğunu ve televizyon hızıyla sinema keyfi arasında bir yerde olduğunu ifade etti.

GÜNEY KORE'DEN ACAYİP BİR DRAMATİK AKIM GELİYOR

Yılmaz Erdoğan kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Kore dizisi Squid Game'i izlediğini ve iyi bulduğunu ifade ederek, "Çok iyi. Hemen seyrettim. Güney Kore'den acayip bir dramatik akım geliyor. Tabii, bu nicedir var zaten. Bu da onun zirvesi. Gangnam Style'ın film versiyonu. Yani yarattığı gürültü açısından" ifadelerini kullandı.

YILMAZ ERDOĞAN "KİN"İ ANLATTI

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni filmi Kin hakkında da konuştu. Erdoğan şunları ifade etti:

"Güzel gidiyor, tepkiler iyi. O söz Victor Hugo'nun bir sözü, benim değil. Ben filmin araştırma kısmını yaparken bir gazetecinin röportajını ve izlenim yazısını gördüm. Bende bu hikayeye çok iyi gideceğini düşündüm. Oradan kullandım.

Aslında bu yazar Yılmaz Erdoğan'dan çok, oyuncu Yılmaz Erdoğan hedefli bir proje oldu. Hem bu türü oynamak hem de öğrenmek istedim. Yapasım vardı bunu. İyi de oldu bir sürü şey öğrendim.

Biz bazen kimseyle kokmayan, bulaşmayan, pasif karakterlere iyi diyoruz. Ya da bir iyilik kaygısının çok fazla öne çıktığı şeyle ilgili. Tabiki de tam olarak adil olmadan iyi olmak mümkün değildir. Orada komserin çaylak polise söylediği iyi bir şey. O yüzden hakemlerden genelde hoşlanmayız."

"TÜM SÜREÇ 1 YIL SÜRDÜ"

"Filmi çekmek 5-6 hafta sürdü. Bütün süreç 1 yıl sürdü. Türkan Derya yönetti ki sette çok güzel anlaştık. Türkan ile daha yaparız.

Eski usül yerleşmiş bir şeydi galalar. Ben hala sevmem. Ama bir şey yaptığımızı fark ediyorduk. İnsanlarla, canlı seyircinin reaksiyonlarını görüyorduk. Bunlar geri gelsin istiyorum. İyi yönleri var. Sektör hiç olmadığı kadar faal. Çok sayıda iş yapılıyor. Bunun diğer platformların gelişiyle de yerleşeceğini düşünüyorum. Belki de bu platformlar ile sinemalar birleşir. Kim bilir.



