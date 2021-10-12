MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan'dan Squid Game yorumu: Gangnam Style şarkısının film versiyonu

Yılmaz Erdoğan'dan Squid Game yorumu: Gangnam Style şarkısının film versiyonu

12.10.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk alan Yılmaz Erdoğan dijital platformları değerlendirerek son zamanlarda popüler olan Güney Kore dizisi Squid Game için, "Gangnam Style şarkısının film versiyonu" ifadesini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk oyuncu, yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan oldu.

Türkiye sineması tarihinde birçok önemli projeye imza atan Erdoğan, dijital platformlarda yapılan işlerin; televizyon ile sinema arasında bir yere oturduğunu ve televizyon hızıyla sinema keyfi arasında bir yerde olduğunu ifade etti.

GÜNEY KORE'DEN ACAYİP BİR DRAMATİK AKIM GELİYOR

Yılmaz Erdoğan kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Kore dizisi Squid Game'i izlediğini ve iyi bulduğunu ifade ederek, "Çok iyi. Hemen seyrettim. Güney Kore'den acayip bir dramatik akım geliyor. Tabii, bu nicedir var zaten. Bu da onun zirvesi. Gangnam Style'ın film versiyonu. Yani yarattığı gürültü açısından" ifadelerini kullandı.

YILMAZ ERDOĞAN "KİN"İ ANLATTI

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz hafta Netflix'te yayınlanmaya başlayan yeni filmi Kin hakkında da konuştu. Erdoğan şunları ifade etti:

"Güzel gidiyor, tepkiler iyi. O söz Victor Hugo'nun bir sözü, benim değil. Ben filmin araştırma kısmını yaparken bir gazetecinin röportajını ve izlenim yazısını gördüm. Bende bu hikayeye çok iyi gideceğini düşündüm. Oradan kullandım.

Aslında bu yazar Yılmaz Erdoğan'dan çok, oyuncu Yılmaz Erdoğan hedefli bir proje oldu. Hem bu türü oynamak hem de öğrenmek istedim. Yapasım vardı bunu. İyi de oldu bir sürü şey öğrendim.

Biz bazen kimseyle kokmayan, bulaşmayan, pasif karakterlere iyi diyoruz. Ya da bir iyilik kaygısının çok fazla öne çıktığı şeyle ilgili. Tabiki de tam olarak adil olmadan iyi olmak mümkün değildir. Orada komserin çaylak polise söylediği iyi bir şey. O yüzden hakemlerden genelde hoşlanmayız."

"TÜM SÜREÇ 1 YIL SÜRDÜ"

"Filmi çekmek 5-6 hafta sürdü. Bütün süreç 1 yıl sürdü. Türkan Derya yönetti ki sette çok güzel anlaştık. Türkan ile daha yaparız.

Eski usül yerleşmiş bir şeydi galalar. Ben hala sevmem. Ama bir şey yaptığımızı fark ediyorduk. İnsanlarla, canlı seyircinin reaksiyonlarını görüyorduk. Bunlar geri gelsin istiyorum. İyi yönleri var. Sektör hiç olmadığı kadar faal. Çok sayıda iş yapılıyor. Bunun diğer platformların gelişiyle de yerleşeceğini düşünüyorum. Belki de bu platformlar ile sinemalar birleşir. Kim bilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"
İlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce aracını durdurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce aracını durdurdu

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşı rehberinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşı rehberinde güncelleme

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.