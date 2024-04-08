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  4. Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını sonunda itiraf etti! Cansu Taşkın: Biz kötü bir şey yapmadık

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını sonunda itiraf etti! Cansu Taşkın: Biz kötü bir şey yapmadık

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 09:37
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İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan aşk hayatıyla gündemdeydi. Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Erdoğan sessizliğini koruyordu. İtiraf Cansu Taşkın'dan geldi. Erdoğan'dan 25 yaş küçük olan model aşk itirafında bulundu.

Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını sonunda itiraf etti! Cansu Taşkın: Biz kötü bir şey yapmadık

İnci Taneleri ile bir süredir gündemde olan Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır ilişkisinin olduğu iddia edilmişti. Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi de tanıdık çıkmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmiş ama iki taraf da konuya dair açıklamada bulunmamıştı.

Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Sunucu Taşkın'a "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" deyince ünlü isim bombayı patlattı.

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AŞK İTİRAFI GELDİ

Cansu Taşkın "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" dedi.

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Yılmaz Erdoğan'dan 25 yaş küçük olan Cansu Taşkın özel hayatına dair sorular devam edince "Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" dedi.

Cansu Taşkın yanlış kelimeler kullandığında sevgilisinin onu düzelttiğini de söyledi.

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