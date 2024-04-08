Aslı Turanlı ile yakalanmıştı! Bomba iddia: 'Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel’le aşk yaşıyor'

Oyuncu Aslı Turanlı ile 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu gece yarısı samimi şekilde görüntülenince gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda eşini genç aşkı için bırakan Somer Şef'in Aslı Turanlı ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekmişti.

Şef Somer Sivrioğlu kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile görüntülendikten bir hafta sonra başka bir aşk iddiası ile gündem oldu.

ASLI TURANLI ARKADAŞIYMIŞ

Gecce'nin iddiasına göre; adı aşk dedikodularına karışan ikiliden Aslı Turanlı çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

GİZLİ GİZLİ AŞK

İddialara göre; Somer Sivrioğlu Atina’ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada tatili iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatilini geçirmek üzere Alaçatı’ya gitti.

1 aydır yoğun bir şekilde görüşen ve birbirlerine aşık olduklarını itiraf eden çift ilk kez bayram tatilinde ortaya çıkmaya karar verdi.





