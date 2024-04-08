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Aslı Turanlı ile yakalanmıştı! Bomba iddia: 'Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel’le aşk yaşıyor'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 08:24
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Geçtiğimiz günlerde gece yarısı kendisinden bir hayli küçük oyuncu Aslı Turanlı ile yakalanan Somer Sivrioğlu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel’le aşk yaşıyor.

Aslı Turanlı ile yakalanmıştı! Bomba iddia: 'Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel’le aşk yaşıyor'

Oyuncu Aslı Turanlı ile 'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden şef Somer Sivrioğlu gece yarısı samimi şekilde görüntülenince gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda eşini genç aşkı için bırakan Somer Şef'in Aslı Turanlı ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekmişti.

Şef Somer Sivrioğlu kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile görüntülendikten bir hafta sonra başka bir aşk iddiası ile gündem oldu.

Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay Somer Şef o oyuncuyla yakalandı! Yaş farkı olay

ASLI TURANLI ARKADAŞIYMIŞ

Gecce'nin iddiasına göre; adı aşk dedikodularına karışan ikiliden Aslı Turanlı çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

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GİZLİ GİZLİ AŞK

İddialara göre; Somer Sivrioğlu Atina’ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada tatili iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatilini geçirmek üzere Alaçatı’ya gitti.

1 aydır yoğun bir şekilde görüşen ve birbirlerine aşık olduklarını itiraf eden çift ilk kez bayram tatilinde ortaya çıkmaya karar verdi.

Vitrin


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Aslı Turanlı Somer Sivrioğlu Oyuncu
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