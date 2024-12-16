Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı aşkla gündem olan Cansu Taşkın'dan beyaz gecelikle iddialı poz!

2024 yılının en iddialı olaylarından biri de Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan arasında yaşananlardı.

Manken Cansu Taşkın verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı. Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Çiftin birbirine sarıldığı ve öpüştüğü anların ifşa edilmesinin ardından ise Erdoğan "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Cansu Taşkın son pozlarıyla dikkat çekti.



Cansu Taşkın beyaz iki yandan yırtmaçlı geceliğiyle yatağın önünde poz verdi. Fit haliyle dikkat çeken Taşkın'ın bu iddialı karelerine hayranlarından beğeni yağdı.

Minicik geceliğiyle ayna karşısına da geçen Taşkın yine adından söz ettirmeyi başardı.