MAGAZİN

Yılmaz Erdoğan unutmadı! 'Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, 12 Mart'ta İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Yılmaz Erdoğan unutmadı! 'Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın...'

Demet Akbağ ve Zafer Çika'nın yakın dostu Yılmaz Erdoğan, dün akşam Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünü, Zafer Çika'ya ithaf etti. Erdoğan, bölüm sonunda yaptığı konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Yılmaz Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Komedyenin yası güldürmeyle olur. Bugün Zafer Çika'nın anısına oynadık. Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın..."


PARTNERSiz onu bir de doğumdan sonra görünSiz onu bir de doğumdan sonra görün
Heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte... Heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...
Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü! Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Zafer Çika Demet Akbağ Çok Güzel Hareketler 2

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici'den heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...

Heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan askerlik paylaşımı

'Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil...'

Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı

Dans provası yaptığı anları nişanlısı yayınladı

Kısmetse Olur yarışmacısı Melis'ten itiraflar: Kurguydu...

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.