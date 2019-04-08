Yılmaz Erdoğan unutmadı! 'Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın...'

Demet Akbağ ve Zafer Çika'nın yakın dostu Yılmaz Erdoğan, dün akşam Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünü, Zafer Çika'ya ithaf etti. Erdoğan, bölüm sonunda yaptığı konuşmasında duygusal anlar yaşadı.
Yılmaz Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
"Komedyenin yası güldürmeyle olur. Bugün Zafer Çika'nın anısına oynadık. Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın..."
“Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın…” pic.twitter.com/cMv4BbftdF— Çok Güzel Hareketler 2 (@CokGuzelHareket) 8 Nisan 2019