Yılmaz Morgül: Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses turnedeydi

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Tatlıses'in bu sözlerinden sonra Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara, iddiaları reddetti ve 'Babalık vazifesini yapmadı' diyerek Tatlıses'i suçladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu durumun ardından Yılmaz Morgül şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Morgül, "Adalet Hanım için İbrahim Bey’in yaptıklarını bilirim, iyiliklerini bilirim. Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses’in turnede olduğu ve çok yoğun çalıştığı bir dönemdi. Yurt dışında konserlerdeydi. Ahmet’in düğününde hepimiz vardık. İbrahim Tatlıses’in söyleyemediği şeyler var. Çok hassas bir adamdır" dedi.

Morgül açıklamasının devamında ise "Çocukları arasında kırgınlıklar yaşanıyor. Tatlıses’in çok gönlünü kırdılar. Çok ağladı, çok kırıldı. İbrahim Tatlıses hiçbir çocuğu arasında ayrım yapmadı. Hiçbir evladını ayırmadı. Burada kırılan hep baba oldu. Bütün çocuklarına, 'Lütfen babanıza karşı söylemlerinizde, tavırlarınızda hareketlerinizde daha duyarlı olun' diyorum" ifadelerini kullandı.



