MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Morgül: Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses turnedeydi

Yılmaz Morgül: Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses turnedeydi

15.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Morgül ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programa konuk oldu. Yılmaz Morgül İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Yılmaz Morgül: Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses turnedeydi

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" açıklamasını yapmıştı.

Tatlıses'in bu sözlerinden sonra Şanlıurfa'da yaşayan ilk eşi Adalet Sara, iddiaları reddetti ve 'Babalık vazifesini yapmadı' diyerek Tatlıses'i suçladı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan bu durumun ardından Yılmaz Morgül şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı! Sert yanıtİbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı! Sert yanıt

Yılmaz Morgül, "Adalet Hanım için İbrahim Bey’in yaptıklarını bilirim, iyiliklerini bilirim. Adalet Hanım’ın çocukları evlenirken, İbrahim Tatlıses’in turnede olduğu ve çok yoğun çalıştığı bir dönemdi. Yurt dışında konserlerdeydi. Ahmet’in düğününde hepimiz vardık. İbrahim Tatlıses’in söyleyemediği şeyler var. Çok hassas bir adamdır" dedi.

Morgül açıklamasının devamında ise "Çocukları arasında kırgınlıklar yaşanıyor. Tatlıses’in çok gönlünü kırdılar. Çok ağladı, çok kırıldı. İbrahim Tatlıses hiçbir çocuğu arasında ayrım yapmadı. Hiçbir evladını ayırmadı. Burada kırılan hep baba oldu. Bütün çocuklarına, 'Lütfen babanıza karşı söylemlerinizde, tavırlarınızda hareketlerinizde daha duyarlı olun' diyorum" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Müzik dünyasında Mustafa Sandal damgası!Müzik dünyasında Mustafa Sandal damgası!
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Yılmaz Morgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel ama anlamıyor

Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel ama anlamıyor

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Yeni dönem başladı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.