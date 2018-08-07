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Yılmaz Morgül 'Cem Yılmaz beni kırdı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 20:38 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Cem Yılmaz'ın kendisine, filmde oynaması için teklif yaptığını ancak kabul etmediğini söyledi. Morgül'ün, teklifi geri çevirmesinin nedeni ise hayli şaşırttı.

Yılmaz Morgül 'Cem Yılmaz beni kırdı'

Yılmaz Morgül yapımcılığını şarkıcı Banu Zorlu’nun üstleneceği romantik komedi filminde başrol oynayacağını söyledi. Bu projesini açıklarken söz bir anda Cem Yılmaz’a geldi.

'CEM YILMAZ ÇOK ISRAR ETTİ'
Yılmaz Morgül şöyle bir iddia ortaya attı: “Cem Yılmaz filmlerinde oynamam için çok ısrar etti. O ekipten birkaç kez teklif geldi. Ama filmindeki karakterleri canlandırmak istemedim.”

YILMAZ MORGÜL CEM YILMAZ'DAN NE İSTEDİ?
Yılmaz Morgül “Gişe rekorları kıran filmlerde neden oynamak istemediniz?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Cem Bey’e tek bir şart öne sürdüm. Adımın afişte onun adıyla birlikte yer almasını rica ettim. Yani ‘Cem Yılmaz Morgül’ diye esprili bir şey olsun istedim. Kabul etmedi. Bu saatten sonra sıradan rollere ‘Evet’ diyemem, adımı alta yazdırmam. Kimse kusura bakmasın.”

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz yılmaz morgül sinema

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam yıllardan beri ben saksı değilim diyor ama hep 2. planda kalıyor :)
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