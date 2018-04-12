MAGAZİN

Yılmaz Morgül'den Özkök'e: 'Özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından Ertuğrul Özkök hakkında dikkat çeken bir video paylaştı...

Yılmaz Morgül'den Özkök'e: 'Özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim

Şarkıcı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Morgül, kişisel Instagram hesabından, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e seslenerek, "Ben Yılmaz Morgül’üm, haddimi bilirim, bilmeyenlere saygımla bildiririm” dedi.

Kendisiyle ilgili yazılar yazan Özkök için, "Bir değil, iki değil, üç değil" diye tepki gösteren Morgül, Özkök için, "Adam olmanın ‘özkök’ünü değil, karekökünü gösterebilirim" dedi.

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ

Ertuğrul Özkök, dünkü köşesinde, 2013 yılında Siirt’te estetik ameliyatı yaptıran bir vatandaştan bahsetmişti. Özkök, vatandaşın, ameliyattan sonraki görüntüsünü beğenmediğini belirterek mahkemeye verdiğini ifade etmişti.

Özkök, mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini ancak, Yargıtay’ın, “Ameliyatta tedavi değil güzelleşme amaç olduğu için bu ameliyat bir ‘hizmet’ değil ‘eser’ sözleşmesidir…” kararını verdiğini belirtmişti.

Özkök, “Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu… Bundan sonraki gelişmeyi çok merak ediyorum… Estetik ameliyat bir eserse eğer… Kuşum Aydın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek eserlerinin telif hakkı kime aittir” demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Özkök yılmaz morgül

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aliço mu Vartolu mu? Göztepe mi Bursaspor mu?

Aliço mu Vartolu mu? Göztepe mi Bursaspor mu?

'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim

'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çicekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çicekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

Bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

Volkan Demirel, Ali Elmacı'yı yalnız bırakmadı

Volkan Demirel, Ali Elmacı'yı yalnız bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.