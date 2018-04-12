Yılmaz Morgül'den Özkök'e: 'Özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim

Şarkıcı Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Morgül, kişisel Instagram hesabından, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e seslenerek, "Ben Yılmaz Morgül’üm, haddimi bilirim, bilmeyenlere saygımla bildiririm” dedi.

Kendisiyle ilgili yazılar yazan Özkök için, "Bir değil, iki değil, üç değil" diye tepki gösteren Morgül, Özkök için, "Adam olmanın ‘özkök’ünü değil, karekökünü gösterebilirim" dedi.

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ

Ertuğrul Özkök, dünkü köşesinde, 2013 yılında Siirt’te estetik ameliyatı yaptıran bir vatandaştan bahsetmişti. Özkök, vatandaşın, ameliyattan sonraki görüntüsünü beğenmediğini belirterek mahkemeye verdiğini ifade etmişti.

Özkök, mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini ancak, Yargıtay’ın, “Ameliyatta tedavi değil güzelleşme amaç olduğu için bu ameliyat bir ‘hizmet’ değil ‘eser’ sözleşmesidir…” kararını verdiğini belirtmişti.

Özkök, “Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu… Bundan sonraki gelişmeyi çok merak ediyorum… Estetik ameliyat bir eserse eğer… Kuşum Aydın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek eserlerinin telif hakkı kime aittir” demişti.