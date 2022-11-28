Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında, peruk mu takıyor? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül'den olay açıklama: "Para verip anketlerde en güvenilir sanatçı çıkıyorlar!"

Yılmaz Morgül, 2. Sayfa magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Morgül, bazı meslektaşlarının anketlerde en güvenilir sanatçı çıkmak için para verdiklerini iddia etti. İşte 2. Sayfa magazin programının konuğu Yılmaz Morgül hakkında bilgiler...

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmazx Morgül 14 Ocak 1964 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu.

Yılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri almıştır. Yılmaz Morgül Adana’da sahne almaya başlamış ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekmiştir. 1995 yılında ilk albümü olan Elveda İstanbul’u yayımladı. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla ünlendi. 1996 cilt kanseri teşhisi kondu bu yüzden ABD’de 7 sene tedavi gördü. 2016 yılında Survivor yarışmasına da katılan Morgül ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

2. SYFA KONUĞU YILMAZ MORGÜL'ÜN SAÇI PERUK MU?

Yılmaz Morgül saçı peruk olduğu yönündeki iddialara bozulmuştu.

Cilt kanseri nedeniyle gördüğü kemoterapi sırasında saçlarının döküldüğünü belirten Yılmaz Morgül sağlıklı beslendiğini ve saç ektirdiği belirtmişti.

