Yılmaz Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi

Yılmaz Morgül, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Yılmaz Morgül, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte 2. Sayfa magazin programının konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi...

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu.

Yılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri almıştır. Yılmaz Morgül Adana’da sahne almaya başlamış ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekmiştir. 1995 yılında ilk albümü olan Elveda İstanbul’u yayımladı. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla ünlendi. 1996 cilt kanseri teşhisi kondu bu yüzden ABD’de 7 sene tedavi gördü. 2016 yılında Survivor yarışmasına da katılan Morgül ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

2. SAYFA KONUĞU YILMAZ MORGÜL'ÜN ALBÜMLERİ

1988: Özleyeceğim

1991: Mutlu Olmak İstiyorum

1995: Elveda İstanbul

1996: Yılmaz Morgül II

1997: Masum Yalanlar

2000: Olduğum Gibiyim

2001: Türk Sanat Müziği Klasikleri

2003: Can Parçam

2005: Cennet

2008: Türk Sanat Müziği Klasikleri - 2CD

2010: Yılmaz Morgül

2013: Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur - Single

2015: Yalnızlık Makamı - EP

2016: Yılmaz Morgül 2016 - EP

2017: Yılmaz Morgül Pop - EP

2019: Sensizlik Haram Bana - Single

2021: Aşık Olmak İstiyorum

2021: Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) - Single

2021: Gülü Soldurmam - Single

2022: Ummadığım Anda - Single

2023: Karaağaç - Single

