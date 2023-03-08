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Yılmaz Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi

08.03.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Morgül bugün 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in programın açılışında 'Karaağaç' şarkısını seslendiren ünlü şarkıcının yorumundan çok etkilendiği görüldü. Peki, Yılmaz Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi...

Yılmaz Morgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi

Yılmaz Morgül, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Yılmaz Morgül, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte 2. Sayfa magazin programının konuğu Yılmaz Morgül'ün hayatı ve biyografisi...

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğdu.

Yılmaz Morgül, Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri almıştır. Yılmaz Morgül Adana’da sahne almaya başlamış ve Türk Sanat Müziği türünde dikkat çekmiştir. 1995 yılında ilk albümü olan Elveda İstanbul’u yayımladı. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla ünlendi. 1996 cilt kanseri teşhisi kondu bu yüzden ABD’de 7 sene tedavi gördü. 2016 yılında Survivor yarışmasına da katılan Morgül ayrıca Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur.

2. SAYFA KONUĞU YILMAZ MORGÜL'ÜN ALBÜMLERİ

1988: Özleyeceğim
1991: Mutlu Olmak İstiyorum
1995: Elveda İstanbul
1996: Yılmaz Morgül II
1997: Masum Yalanlar
2000: Olduğum Gibiyim
2001: Türk Sanat Müziği Klasikleri
2003: Can Parçam
2005: Cennet
2008: Türk Sanat Müziği Klasikleri - 2CD
2010: Yılmaz Morgül
2013: Yılmaz Morgül & Ayfer Er - Aşk Benden Sorulur - Single
2015: Yalnızlık Makamı - EP
2016: Yılmaz Morgül 2016 - EP
2017: Yılmaz Morgül Pop - EP
2019: Sensizlik Haram Bana - Single
2021: Aşık Olmak İstiyorum
2021: Kal Benim Için (feat. Erkan Çelik) - Single
2021: Gülü Soldurmam - Single
2022: Ummadığım Anda - Single
2023: Karaağaç - Single

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