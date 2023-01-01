Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti! Yılmaz Morgül'ün acı günü: Fatma Morgül kimdir, neden öldü?

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül yaşamını yitirdi. Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi doktor kontrolünde sahne aldığı öğrenildi. Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Yılmaz Morgül her fırsatta annesine olan sevgisini dile getiriyordu. Ünlü şarkıcı, annesi Fatma Morgül'ün ölüm haberiyle yıkıldı.
Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde yaşamını yitirdi.
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi olan Fatma Morgül; Rize, Çayelilidir.
Fatma Morgül yılbaşı gecesi hayata gözlerini yumdu. Morgül'ün ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmadı.
Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.