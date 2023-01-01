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Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti! Yılmaz Morgül'ün acı günü: Fatma Morgül kimdir, neden öldü?

01.01.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayata gözlerini yumdu. Ünlü şarkıcı, annesinin ölüm haberi sonrası doktor kontrolüyle sahneye çıkmak durumunda kaldı. Peki, Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül kimdir, neden öldü? İşte Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül ile ilgili bilgiler...

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül hayatını kaybetti! Yılmaz Morgül'ün acı günü: Fatma Morgül kimdir, neden öldü?

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül yaşamını yitirdi. Yılmaz Morgül'ün yılbaşı gecesi doktor kontrolünde sahne aldığı öğrenildi. Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

ÜNLÜ ŞARKICI YILMAZ MORGÜL'ÜN ACI GÜNÜ

Yılmaz Morgül her fırsatta annesine olan sevgisini dile getiriyordu. Ünlü şarkıcı, annesi Fatma Morgül'ün ölüm haberiyle yıkıldı.

YILBAŞI GECESİ HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde yaşamını yitirdi.

YILMAZ MORGÜL'ÜN ANNESİ FATMA MORGÜL KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün annesi olan Fatma Morgül; Rize, Çayelilidir.

FATMA MORGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Fatma Morgül yılbaşı gecesi hayata gözlerini yumdu. Morgül'ün ölüm nedenine ilişkin açıklamada bulunulmadı.

Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

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