Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak

Kırmızı Kedi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının satışının 23 Ocak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te yapılacağı belirtildi. Kitaptan yalnızca 1881 adet satılacak.

Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

'Yılmaz Özdil' hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorumlar yaptı.

İşte o tepkilerden bazıları;



