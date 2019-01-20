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Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 20.01.2019 15:42 | Son Güncelleme

Kırmızı Kedi Yayınevi, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı 'Mustafa Kemal' kitabının özel serisinin 2500 liraya satılacağını Twitter hesabından duyurdu. Gelişme sosyal medyada da büyük tartışma yaratırken, 'Yılmaz Özdil' hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı 'Mustafa Kemal' kitabı 09.05'te 2500 liraya satılacak

Kırmızı Kedi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının satışının 23 Ocak'ta, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te yapılacağı belirtildi. Kitaptan yalnızca 1881 adet satılacak.

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Kitabın özel seriden olduğu, elle ciltlendiği ve ‘özel' olduğuna vurgu yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Birçok kullanıcı, yayınevinin Atatürk'ü ticaret için kullandığı eleştirisini yöneltti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

'Yılmaz Özdil' hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorumlar yaptı.

İşte o tepkilerden bazıları;

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