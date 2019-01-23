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Yılmaz Özdil'in olay yaratan 'Mustafa Kemal' kitabı bu sabah satışa sunuldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 23.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2500 liralık fiyatı nedeniyle büyük tartışmalara neden olan 'Mustafa Kemal' kitabı, saat 09:05'te satışa sunuldu. Satışa sunulmasının ardından Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sitesi çöktü.

Yılmaz Özdil'in olay yaratan 'Mustafa Kemal' kitabı bu sabah satışa sunuldu

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liralık 'Mustafa Kemal' kitabı, saat 09.05’te satışa sunulmasının ardından Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sitesi çöktü.

Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil’in geçen aylarda çıkan kitabının özel bir edisyonunu hazırladı. El yapımı olan kitap 1881 adet basıldı. Bugün saat 09.05’te satışa sunulan kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi’nin internet sitesine ulaşımda aksama yaşattı.

www.kirmizikedi.com’a girmeye çalışan kişiler 'Bu siteye ulaşılmıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.

Özdil'in kitabı fiyatı nedeniyle büyük tartışmalara neden olmuştu.

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