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Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

11.04.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak BB Erzurumspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, maç öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah beyazlı takım ile oynanacak maç öncesi konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş bizi yenmese de olur" dedi.

Yılmaz Vural: Beşiktaş bizi yenmese de olur

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’dan Beşiktaş maçı öncesi esprili mesajlar geldi. Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi beIN Sports’a konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe'den de puan olarak öndeler. Beşiktaş bizi yenmese de olur" dedi.

"SERGEN YALÇIN'A RAKİP OLUNUR MU?"

VURAL ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Sergen Yalçın’a rakip olunur mu? Sergen benim canım, çok seviyorum ve başarısıyla gurur duyuyorum. Yardımcısı Murat da benim talebem. Çok iyi götürüyorlar. Türkiye'de bu kadar takım gibi oynayan çok takım yok."

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK DAHA ZOR"

Beşiktaş'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Vural, "Ancak biz de TFF 1. Lig'e dönmek istemiyoruz. İnanın 1. Lig'den çıkmak, Süper Lig'de kalmaktan daha zor. Oraları Erzurumspor iyi biliyor. Bu yüzden 8 maçta en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERZURUMSPOR'UN HEDEFİ 45 PUAN

Deneyimli teknik adam hedeflerini ise, "Ligi en az 45 puanla tamamlamamız gerekiyor. Kazanma düşüncesinin ön planda olduğu bir oyunla sahaya çıkmamız gerekiyor, bu puanları ancak böyle toplarız" sözleriyle anlattı.

VURAL'DAN İMALI SON HAFTA YORUMU

Erzurumspor’un Süper Lig’in son haftasını bay geçeceğini de hatırlatan Yılmaz Vural, "Bizim son hafta maçımız yok, ona göre puanlar almalıyız. Yoksa son hafta kümede kalabilmek için iki takımın berabere kalması gerekirse kalır. Bir şey yapamazsınız, bir şey de diyemezsiniz" şeklinde konuşarak endişesini dile getirdi.


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