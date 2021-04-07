Yılmaz Vural: Bu futbol delikanlı oyunu değil!

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İNANILMAZ POZİSYONLAR KAÇIRDIK"

Vural, "Rakibimizi 1 puan aldığı için tebrik ediyorum. Çünkü puanı kaybeden biziz. 50 metre top atıldı ve bir anlık hatadan gol yedik. O gol bizi daha da teşvik etti. 15, 23 ve 45'te pozisyonlarımız var. Aatif'in penaltı kaçırması mümkün değil ama kaçırdı. Demoralize de olmadık. Değişiklikleri de biraz geç yaptım aslında... Attığımız gol de kazanmamıza yetmedi. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık." dedi.

"FUTBOL DELİKANLI OYUNU DEĞİL"

Vural, "Bu futbol delikanlı oyunu değil. İyi oynayanın kazandığı bir oyun değil. Bu bir garip oyun. Gayret edenin kazandığı bir oyun değil. Özcan kardeşimi tebrik ediyorum. Deplasmanda oynayan onlar mıydı biz miydi bilmiyorum. Bazı şeyleri çok kısa zamanda yapmak kolay değil ama çocuklar beni çok kısa sürede benimsediler. Nasip bu kadarmış.

Bu takım bundan sonra çok zorlu ekiplerle oynayacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Antep... İkisi şampiyonluğa oynayan takım. Zor maçlarımız var. Kazanıldığında ikili averajda da üstünlük sağlayabileceğimiz maçlar da oynayacağız. Başarmaya çalışacağız. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Hakem de çok iyi niyetle yönetti maç, onu da kutluyorum." ifadelerini kullandı.



