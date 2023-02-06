Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama! "Şu anda kaderiyle baş başa"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde enkaz altında kalanlar arasında Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın da olduğu öğrenilmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural 29 yaşındaki kaleci için Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Oldukça yorgun ve üzgün olduğu anlaşılan Vural, şöyle konuştu:

Mynet Spor Özel - Berker İşleyen

"TAKIMA İZİN VERMİŞTİM..."

Deprem sırasında kendilerinin İstanbul'da olduğunu söyleyen Vural, "Biz İstanbuldaydık zaten izin verdim ben çocuklara, üç dört Malatyalı kardeşim döndü otobüsle, Allah'a çok şükür takımın diğer kısmı diğer illerdeydi. Dolayısıyla o çocuklardan bir tanesi Ahmet'ti nasip onlaraymış böyle bir şeyle karşılaştık." dedi.

"KADERİYLE BAŞ BAŞA"

Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." ifadelerini kullandı.

HAYATTA OLUP OLMADIĞINA DAİR BİR BİLGİNİZ VAR MI?

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatta olup olmadığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Vural, "Yok, ama öldü denemez, eşi tarif etti yerini tespit tamam ama oraya ulaşmak lazım." şeklinde konuştu.

