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  4. Hatay'da Christian Atsu için korku dolu bekleyiş, 12 saati geçti! Haber alınamıyor..

Hatay'da Christian Atsu için korku dolu bekleyiş, 12 saati geçti! Haber alınamıyor..

06.02.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da depremin hasarları sarılmaya çalışılırken, depremden en çok etkilenen Süper Lig kulüplerinden biri olan Hatayspor'da enkaz altında olan Taner Savut ve Christian Atsu'ya henüz ulaşılabilmiş değil. İşte detaylar...

Hatay'da Christian Atsu için korku dolu bekleyiş, 12 saati geçti! Haber alınamıyor..
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da derinden sarsmış durumda. Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarılırken orta saha oyuncusu Christian Atsu ve Sportif Direktörü Taner Savut’un enkaz altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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 Hatayspor'da korkutan bekleyiş

Hatayspor'da korkutan bekleyiş

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''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMIŞTI

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”Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz” sözleriyle gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel’in canlı yayınından saatler sonra enkaz altında kalan isimlerle ilgili bilgi geldi.

NEWCASTLE UNITED'DAN DESTEK

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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United da Twitter hesabından paylaşım yaparak eski oyuncuları Atsu için “Christian Atsu’dan iyi haberler almak için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI!

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Cristian Atsu dün oynanan Kasımpaşa maçında 90+7’de attığı golle galibiyeti getirmiş ve teknik direktör Volkan Demirel ile birlikte çılgın bir sevinç yaşamıştı. İkilinin o görüntüleri önceki gün sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaydı.

TESİSLERE YARDIM TALEBİ!

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Teknik direktör Volkan Demirel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hatayspor tesislerine 1 yaş çocuk bezi, biberon ve emzik talebinde bulundu.


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Hatayspor'da korkutan bekleyişHatayspor'da korkutan bekleyiş
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