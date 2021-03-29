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Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

29.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun renkli ve deneyimli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri dönüyor. İşte ayrıntılar.

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Süper Lig takımlarından Erzurumspor, İsmail Kartal'ın göreve başladıktan 5 gün sonra "Enerjim ve motivasyonum yok" diyerek istifa etmesinin ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Erzurumspor, 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağladı. Süper Lig'de bir takım çalıştırmayı özleyen Yılmaz Vural, kısa süre içerisinde Erzurumspor ile sözleşme imzalayacak.

21 takımlı Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada yer alan Erzurumspor, Yılmaz Vural yönetiminde kümede kalmaya çalışacak.

(SPORX)

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Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
fener kaçırdı erzurum aldı
gerçekten Vural hoca ile anlaşmayı sağlarsa Erzurumspor çok isabetli bi karar almış olur eminim takımda bir ivme ve başarılı 10 hafta geçirecektir
Erzurum kesin düşer bu sene

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