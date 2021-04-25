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Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı! | Erzurumspor’un galibiyeti Yılmaz Vural’ı ağlattı

25.04.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’deki son 3 maçı da kazanan Erzurumspor, Gaziantep maçının ardından puanını 37’ye yükseltti. Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural ise, Gaziantep FK’yı 3 – 2 yendikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. Erzurumspor, son üç maçı kazanması ile beraber en üst lig tarihinde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. Maç sonu çok duygulandığını ifade eden Vural, “Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa’da şoför ehliyeti alsın göreyim.” Dedi.

Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı! | Erzurumspor’un galibiyeti Yılmaz Vural’ı ağlattı

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Erzurumspor, 3 – 2 galibiyet ile ligde 37 puanla 18. Sıraya yükseldi. Maç sonunda ise Erzurumspor’da büyük sevinç yaşandı. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Yılmaz Vural’ın ise ağladığı görüntüler olay oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Gaziantep maçından 3-2 galibiyetle ayrılan Erzurumspor, ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken başarılı teknik adam Yılmaz Vural, duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geldikten sonra büyük çıkış yakalayan ve son üç lig maçında 3 galibiyet alma başarısı gösteren Yılmaz Vural, Gaziantep maçı sonrası ağladı.

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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Vural, sevinç gözyaşlarına boğulurken yardımcıları da bu mutluluğa ortak oldu.

Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

yılmaz vural

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." Dedi.

Yılmaz Vural, "Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, oh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi?" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TEBRİK ETTİ

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün maç sonu yaptığı açıklamada "Teknik heyeti ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir Erzurumlu gibi, bir dadaş gibi oynadılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hocam sayende Erzurum ligden düşmesin diye dertlendik :))) şaka bi yana başarılarınızın devamını diliyorım
Adamda tam bir babacanlık akıyor kardeşim !! Adam hep pozitif ya . Seviyoruz seni Vural baba !!

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