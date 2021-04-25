Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı! | Erzurumspor’un galibiyeti Yılmaz Vural’ı ağlattı

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Erzurumspor, 3 – 2 galibiyet ile ligde 37 puanla 18. Sıraya yükseldi. Maç sonunda ise Erzurumspor’da büyük sevinç yaşandı. Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Yılmaz Vural’ın ise ağladığı görüntüler olay oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Gaziantep maçından 3-2 galibiyetle ayrılan Erzurumspor, ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken başarılı teknik adam Yılmaz Vural, duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geldikten sonra büyük çıkış yakalayan ve son üç lig maçında 3 galibiyet alma başarısı gösteren Yılmaz Vural, Gaziantep maçı sonrası ağladı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Vural, sevinç gözyaşlarına boğulurken yardımcıları da bu mutluluğa ortak oldu.

Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Erzurumspor, lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Maç sonu duygulandım. Yılmaz Vural, Türkiye'de değerini bulamamış bir adam. Bizi magazin olaylarıyla değerlendiriyorlar, yanlış yapıyorlar. Bizi eleştirenler, gitsin Avrupa'da şoför ehliyeti alsın göreyim." Dedi.