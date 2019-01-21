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Yılmaz Vural: VAR futbola adalet getirdi

FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin futbola adalet getirdiğini söyledi.

Yılmaz Vural: VAR futbola adalet getirdi

Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, VAR sistemiyle ilgili görüşlerini aktardı.

Maçlarda verilen birçok yanlış kararın bu sistem sayesinde düzeltildiğini aktaran Vural, "VAR sistemi Türkiye'de oyuna adalet getirdi. Dolayısıyla, yukarıda büyük olarak belirttiğimiz takımlar artık yok. Hep Anadolu takımları var. Artık 2 santimetre ile ofsayt ve yanlış verilmiş bir kırmızı kart görülüyor. Olmayan bir penaltı verilmiyor. İçeriye girmemiş bir top gol olarak sayılmıyor. Bunlar çok önemli farklılıklar." diye konuştu.

Vural, ligin ikinci yarısına Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kadro takviyesiyle ilgili çabalarının sürdüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, Süper Lig'e çıkmaları halinde takımın yarısından çoğunun kalmasını istediklerini ifade etti.

Vural, kendilerinin ileriyi de düşünerek transfer politikası oluşturduklarını, mazilerine yakışır şekilde kulübü ligde iyi temsil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE DİYOR BU BUNAK YA??? HANGİ LİGİ İZLİYORSUN SEN HACII??!! VAR' olduğu halde VAR'a GİTMEYEN VE ADİL DAVRANMAYAN HAKEMLER VAR..!
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