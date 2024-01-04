Yılmaz Vural yeni yaşını kutladı, futbolcuların yaptığı sürpriz herkesi güldürdü! Doğum günü pastasında esprili yazı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü'nün hocası Yılmaz Vural, son haftalarında yaptığı çıkışla takımının adını Play-Off barajına yazdırmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde 71'nci yaş gününü kutlayan Vural'ın doğum günü esprili bir pastayla kutlandı.

Yeni yıl izninin ardından Antalya Belek'te kampa giren sarı-lacivertlilerde kampın ilk günü 1 Ocak 1953 doğumlu olan tecrübeli teknik adam için doğum günü kutlaması yapıldı.

"YAŞ YETMİŞ İŞ BİTMEMİŞ"

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran ve profesyonel liglerin en yaşlı teknik direktörü olan Vural için hazırlanan pastanın üzerine, "Yaş yetmiş iş bitmemiş" yazıldı.

Yılmaz Vural doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra futbolcularıyla birlikte kesti.





