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  4. Yine İngiliz medyasına haber oldu! "Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı"

Yine İngiliz medyasına haber oldu! "Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı"

06.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, yeniden eleştirilerin odağında yer aldı. Menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin restoranı şimdi de 10 sterlinlik bahşişi reddeden çalışanlarıyla adından söz ettiriyor.

Yine İngiliz medyasına haber oldu! "Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı"

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoran menüsüyle, müşterileriyle, fiyatlarıyla ve şimdi de çalışanlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret'in çalışanları da en az onun kadar konuşulmayı hak ediyor.

TripAdvisor sitesine yorum yapan Matthew Hynes isimli müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı. Hynes, “Buraya gelmemizin tek nedeni, medyanın bu restoranı abarttığına emin olmaktı. Bize robot gibi servis yaptıkları ve oldukça samimiyetsiz bir hizmetle yemeğimizi bitirmek için yalnızca 30 dakika tanındı.” dedi.

Biftek çok lezzetli olmadığını ve başka yerlerde daha iyi biftekler yediğini belirten Hynes, bununla birlikte "Çalışanlara 10 sterlinlik bahşiş önerdiğimizde bunu reddettiler” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialar ile ilgil Nusret Gökçe'den herhangi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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