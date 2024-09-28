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Yine olay, yine Wanda Nara! Ses kayıtları sızdırıldı iddiası! "Icardi'nin her şeyini alacağım"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.09.2024 08:41
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Geçtiğimiz aylarda ayrılan Icardi ile Wanda Nara çiftinin ses kayıtları Arjantin basınında sızdırıldı. Wanda Nara'nın yaptığı konuşmada Icardi hakkında söyledikleri gündem oldu.

Yine olay, yine Wanda Nara! Ses kayıtları sızdırıldı iddiası! "Icardi'nin her şeyini alacağım"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile ilişkisi gündemden düşmüyor. Kısa süre önce ayrıldıkları öğrenilen çift için flaş bir iddia ortaya atıldı.

AVUKATI AÇIKLADI: BOŞANMADILAR

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Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Arjantin'de olan Icardi'nin, Wanda Nara ile aynı evde kaldığı ifade edildi. Arjantin basınına konuşan Nara'nın avukatı, "Ayrıldılar ama boşanmadılar. Mauro Arjantin'e kızlarını görmeye geldi. Tabii aynı evde kaldı, ama ayrı odadaydılar. Birlikte akşam yemeğine gitmeleri normal, aralarında ilişkileriyle ilgili teknik bir uzlaşma yok. Ömür boyu aile olacaklar" dedi.

SES KAYDI SIZDIRILDI İDDİASI! "HER ŞEYİ ALACAĞIM"

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Today adlı sitenin haberine göre; Wanda Nara'ya ait olan ses kayıtları sızdırıldı. İddia edilen ses kaydında Wanda Nara, "Carmen, Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Biraz burada kalacağım. İhtiyacım olan her şeyi alacağım, çünkü artık buna dayanamıyorum." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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