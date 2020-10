Yine olmadı! Fast and Furious 9 ne zaman çıkacak?

Hızlı ve Öfkeli macerasının yeni filmi F9’u izlemek için biraz daha bekleyeceğiz. Yapım şirketi, Fast and Furious 9 filminin vizyon tarihini 2 ay daha erteledi. Böylelikle, eğer değişmezse Fast and Furious 9 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı 28 Mayıs 2021 oldu.

"Fast and Furious", sayısız devam filmi ve hikâyeye bağlı filmler, rutin olarak yılın en yüksek hasılat yapan filmleri arasında yer alıyor ve küresel gişede toplamda 5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Filmler ortalama olarak 200 milyon doların üzerinde bütçeye çekiliyor ve uluslararası sinemaseverlerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanıyor. Bilet satışlarından elde eden büyük gelirin yaklaşık %75'i, serideki son üç filmin uluslararası gişesiden geldi.

Justin Lin'in yönettiği "F9", 2017 yapımı "The Fate of the Furious" olaylarının kaldığı yerden başlıyor. Film, Vin Diesel'in canlandırdığı Dominic Toretto’yu, eski düşmanı Cipher (Charlize Theron)'la çalışan ölümcül bir suikastçı olan küçük kardeşi Jakob (John Cena)'la karşı karşıya getiriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Letty rolüyle Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Helen Mirren ve Ludacris yer alıyor. "The Fate of the Furious" büyük bir gişe hasılatı kazanarak serinin 1 milyar doları yakalayan ikinci filmi oldu.