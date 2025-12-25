Mynet Trend

İngiltere'deki Shropshire Kanalı'nda dev obruk

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Shropshire Kanalı'nda "set çökmesi" sonucu devasa bir obruk oluşurken, çok sayıda tekne çukura düştü.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bulunan Shropshire Kanalı'nda "set çökmesi" sonucu devasa bir obruk oluştu. Yetkililer, pazartesi günü meydana gelen çökme sonucu kanaldaki suyun yakınlardaki bir tarlaya aktığını ve kanalın tabanında derin bir çukur oluştuğunu bildirdi. Olayın görgü tanığı, oluşan çukurun tahminen 4 metre derinliğinde olduğunu belirtirken, çok sayıda tekne çukura düştü.

İngiltere deki Shropshire Kanalı nda dev obruk 1

15 KİŞİ KURTARILDI

Shropshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi Bölge Yöneticisi Scott Hurford, ekiplerin çökme ihbarını yerel saatle 04.20 sıralarında aldığını ve olay yerine 50 itfaiye görevlisi sevk edildiğini bildirdi. Hurford yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 kişi güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı ve çok sayıda tekne tarlaya veya kanala düştü. Bizim görevimiz müdahale aşaması, yani hayat kurtarmak, mülkleri ve çevreyi korumak için oradayız ama kurtarma aşamasında da destek olacağız" ifadelerini kullandı.
Polis, bölge sakinlerine, olay yerinden uzak durmaları yönünde çağrı yaptı.

İngiltere deki Shropshire Kanalı nda dev obruk 2

200 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

Canal and River Trust'ın baş mühendisi Mark Durham, yaşanan olayı en doğru şekilde tanımlayan terimin "set çökmesi" olduğunu söyledi. Durham, çöken setin yapay olduğunu ve 200 yıl önce kanalın kenarlarını desteklemek ve suyun taşmasını önlemek için inşa edildiğini belirtti. Durham, olayın Pazartesi günü gerçekleştiğini, ancak setin nasıl zayıfladığının henüz bilinmediğini belirtti. Baş mühendisi Mark Durham, tekneler kurtarıldıktan sonra bölgenin inceleneceğini ve yeniden inşa edileceğini ekledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

