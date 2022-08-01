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Yine skandal, yine Fernandes! Gazeteciye yumruk atıp koşarak kaçtı... Utanç gecesi!

01.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ekibi Sepahan’a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, Kocaeli'de ortalığı birbirine kattı. Menajeriyle birlikte gece kulübüne giden Fernandes, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini görünce çileden çıktı. Bir muhabirin gözüne yumruk atan Fernandes, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yine skandal, yine Fernandes! Gazeteciye yumruk atıp koşarak kaçtı... Utanç gecesi!

Beşiktaş'ta yaptığı disiplinsiz davranışlarla hatırlanan Manuel Fernandes yine ortalığı karıştırdı. İran ekibi Sepahan'a transfer olan Portekizli oyuncu geçtiğimiz gece Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büyük bir skandala imza attı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran Fernandes, bir muhabirin gözüne yumruk attı.

MUHABİRE YUMRUK ATTI, KOŞARAK KAÇTI

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Takımının kamp yaptığı otelden kaçarak menajeriyle birlikte eğlenmek istediği ortaya çıkan Fernandes, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını görünce tedirgin oldu. Görüntü almalarını engellemek için mekandan dışarı çıkan Portekizli oyuncu koşarak muhabire yumruk attı. Bu olay sonrası menajeriyle birlikte mekandan uzaklaşan Fernandes, büyük bir skandala imza attı.

DARP RAPORU ALDI

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Fernandes'in attığı yumruk nedeniyle yere düşen muhabir, hem yüzünden hem de kolundan yaralandığı için hastaneye giderek darp raporu aldı.


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