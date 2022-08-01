Yine skandal, yine Fernandes! Gazeteciye yumruk atıp koşarak kaçtı... Utanç gecesi!

Beşiktaş'ta yaptığı disiplinsiz davranışlarla hatırlanan Manuel Fernandes yine ortalığı karıştırdı. İran ekibi Sepahan'a transfer olan Portekizli oyuncu geçtiğimiz gece Kocaeli'nin İzmit ilçesinde büyük bir skandala imza attı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran Fernandes, bir muhabirin gözüne yumruk attı.

MUHABİRE YUMRUK ATTI, KOŞARAK KAÇTI

Takımının kamp yaptığı otelden kaçarak menajeriyle birlikte eğlenmek istediği ortaya çıkan Fernandes, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını görünce tedirgin oldu. Görüntü almalarını engellemek için mekandan dışarı çıkan Portekizli oyuncu koşarak muhabire yumruk attı. Bu olay sonrası menajeriyle birlikte mekandan uzaklaşan Fernandes, büyük bir skandala imza attı.

DARP RAPORU ALDI

Fernandes'in attığı yumruk nedeniyle yere düşen muhabir, hem yüzünden hem de kolundan yaralandığı için hastaneye giderek darp raporu aldı.



