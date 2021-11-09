Akşam için pratik ve lezzetli bir yemek arayanlara yiyenin bir daha isteyeceği nefis Artvin sironu tarifi!

Daha çok Gümüşhane ile özdeşleşen ve 2018'de coğrafi işaret belgesi de alan Siron, lezzeti ve pratikliğiyle Artvin sofralarında sıkça yer buluyor. Adını, tarifinde bulunan ve dilerseniz evde kolayca yapabileceğiniz kurutulmuş yufkadan alan siron; sosu ve görüntüsüyle akıllara ilk anda mantıyı getirse de daha farklı bir yemek. Önce yuvarlanıp sonra dilimlenmiş yufkalar, tereyağı ile kurutuluyor ve ardından lezzetli bir sosla buluşarak Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri hâline geliyor. Aileniz ya da sevdikleriniz için özel bir sofra kurmak istiyor ve alışılmışın dışında, çok lezzetli bir yemek arıyorsanız sironu kesinlikle denemelisiniz. Herkesin bayılacağı ve tarif soracağını sironun yapılışına hadi, birlikte göz atalım!

MALZEMELER

1 bardak su

200 gram tereyağı

Tuz

5 diş sarımsak (isteğe göre azaltılıp çoğaltılabilir)

Yarım kg süzme yoğurt

1 paket siron (dilerseniz kendiniz yufka ile yapabilirsiniz)

1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

İlk olarak bir kaba süzme yoğurdu alın.

Yoğurdu çırpma teli yardımıyla iyice akışkan bir hal alana kadar çırpın.

Daha sonra sarımsakları rendeleyin ve çırpmış olduğunuz yoğurdun içine ilave edin.

İster yufkayla yapmış olduğunuz, isterseniz de hazır olarak temin ettiğiniz sironları geniş bir fırın kabına sırayla yerleştirin.

Fırın kabına sırayla yerleştirdiğiniz sironların üzerine yavaş yavaş sıcak su ilave edin ve fırında suyu iyice çekene kadar pişmesini bekleyin.

Sironlar suyunu iyice çekince fırından çıkarın.

Üzerine hazırlamış olduğunuz sarımsaklı yoğurtlu sosu ekleyerek 5 dakika daha fırında bekletin.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin.

Eriyen tereyağının içine pul biberi ilave edin ve bir süre kavurun.

Tereyağlı ve pul biberli sos kaynayınca ocaktan alın.

Fırından çıkarmış olduğunuz sironların üzerine sosunuzu yavaşça ekleyin.

Artvin yöresine ait sironunuz hazır. Afiyet olsun!

