Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yiyip içtiler hesabı ödemeden gittiler: "Sindire sindire yediler"

İçerik devam ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek ve tatlı yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. Restoran şefi, "Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler" dedi. Öte yandan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi. Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı.

TAKİP EDİLMEDİKLERİNİ ANLAYINCA ONLAR DA KALKTI

Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

Yiyip içtiler hesabı ödemeden gittiler: "Sindire sindire yediler" 1

TATLIYI YİYİP ÜSTÜNE ÇAY DA İÇTİLER

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

Yiyip içtiler hesabı ödemeden gittiler: "Sindire sindire yediler" 2

"SİNDİRE SİNDİRE YEDİLER"

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı.
Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

HESAP 2 BİN 800 TL TUTMUŞ

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
42 yıllık yol arkadaşı huzurevinde de yanında42 yıllık yol arkadaşı huzurevinde de yanında
Çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka bunu yapın! Çamaşır makinesine atmadan önce mutlaka bunu yapın!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit restoran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Son ankette zirve değişti

Son ankette zirve değişti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.