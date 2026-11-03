Yiyip içtiler hesabı ödemeden gittiler: "Sindire sindire yediler"

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi. Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı.

TAKİP EDİLMEDİKLERİNİ ANLAYINCA ONLAR DA KALKTI

Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

TATLIYI YİYİP ÜSTÜNE ÇAY DA İÇTİLER

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

"SİNDİRE SİNDİRE YEDİLER"

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı.

Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

HESAP 2 BİN 800 TL TUTMUŞ

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır