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YKS 2023 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi ekranı ve TYT, AYT, YDT tarihleri

05.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS giriş belgesi ile ilgili araştırmalar, bu ay TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavı sebebiyle hız kazandı. ÖSYM'den sınav yerleri konusunda geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmıştı. Peki, YKS 2023 ne zaman, hangi tarihte? İşte; TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınav tarihi...

YKS 2023 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ile YKS sınav giriş belgesi ekranı ve TYT, AYT, YDT tarihleri

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar devam ediyor. 2023 YKS birinci oturumu olan TYT 17 Haziran'da yapılacak. Sonraki otrurum AYT ve YDT de 18 Haziran'da yapılacak. YKS sınav giriş belgesi ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS OTURUM TARİHLERİ 2023

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sınavı oturum tarihleri şu şekilde:

YKS (TYT) - 17.06.2023
YKS (AYT) - 18.06.2023
YKS (YDT) - 18.06.2023

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023

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