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YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS tarihi ertelendi mi? Gözler ÖSYM sınav takviminde

13.12.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tarihi için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından her sene merkezi sınavlar düzenleniyor. Sınava girmek isteyenler başvuru takvimine göre işlemlerini gerçekleştiriyor ve sınav tarihini bekliyorlar. Peki, YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS tarihi ertelendi mi?

YKS 2023 ne zaman yapılacak? YKS tarihi ertelendi mi? Gözler ÖSYM sınav takviminde

YKS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav başvurularının şubat ayında alınacağı, sınav oturumlarının ise haziran ayında düzenleneceği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik YKS ile seçim tarihinin aynı güne denk gelmesi hakkında bilgi verdi. İşte detaylar

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyuruldu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

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YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinin değiştiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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