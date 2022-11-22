YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte üniversite sınavı konuları

Birçok öğrenci YKS hazırlığına başladı. İyi bir üniversiteye gitmek için YKS'de başarı göstermek zorunda olan öğrenciler, 2023 YKS tarihini araştırmaya başladı. YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda geçekleştiriliyor. Peki YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

YKS 2023 tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak.

YKS başvurusu AİS ÖSYM üzerinden yapılıyor.

YKS KONULARI NELER?

TYT Türkçe Konuları 2023

Sözcük Anlamı

Söz Yorumu

Deyim ve Atasözü

Cümle Anlamı

Cümle Yorumu

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

Paragrafta Yapı

Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ses Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözcüğün Yapısı

Sözcük Türleri

Fiiller

Sözcük Grupları

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri

Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları 2023

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

TYT Geometri Konuları 2023

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları 2023

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Optik

TYT Kimya Konuları 2023

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Modern Atom Teorisi

Kimyasal Türler Arası Tepkimeler

Mol Kavramı

Kimyasal Hesaplamalar

Asit, Baz ve Tuz

Maddenin Halleri

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları 2023

Biyoloji Bilimi

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler

Hücrenin Yapısı ve İşlevi

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması

Hücre bölünmesi ve üreme

Kalıtım

Modern Genetik Uygulamaları

Ekosistem Ekolojisi

Dünyamız

Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

TYT Tarih Konuları 2023

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya 2023 Konuları

Doğa ve İnsan

Dünya’nın Şekil ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve İklim

Sıcaklık

Basınç ve Rüzgarlar

Nemlilik ve Yağış

İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin İklimi

Yerin Şekillenmesi

İç Kuvvetler

Dış Kuvvetler

Su Kaynakları

Topraklar

Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşmeler

Bölgeler ve Ülkeler

Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları 2023

Felsefe’nin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2023

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT Edebiyat Konuları 2023

Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)

Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler

Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Geometri Konuları 2023

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

Dönüşümlerle Geometri

Trigonometri

Çemberin Analitiği

AYT Matematik Konuları 2023

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Denklem Çözme

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Fonksiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Parabol

Polinomlar

Mantık

Eşitsizlikler

Logaritma

Diziler

Seriler

Limit ve Süreklilik

Türev

İntegral

AYT Tarih Konuları 2023

Tarih Bilimi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk Türk Devletleri

İslam Tarihi ve Uygarlığı

Türk-İslam Devletleri

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

Arayış Yılları (17. Yüzyıl)

Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

1881’den 1919’a Mustafa Kemal

Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü

Yüzyılın Başlarında Dünya

İkinci Dünya Savaşı

Soğuk Savaş Dönemi

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

Küreselleşen Dünya

Türklerde Devlet Teşkilatı

Türklerde Toplum Yapısı

Türklerde Hukuk

Türklerde Ekonomi

Türklerde Eğitim

Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konuları 2023

Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler

Nüfus

Uluslararası Ulaşım Hatları

Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve İnsan

Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları 2023

Felsefe’nin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2023

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması

İnsan ve Din

İslam ve İbadetler

İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler

Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.

İslam ve Bilim, Estetik, Barış

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

İslam Düşüncesinde Tasavvu

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

Hazreti Muhammed

Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Fizik Konuları 2023

Vektörler

Bağıl Hareket

Newton’ın Hareket Yasaları

Sabit İvmeli Hareket

Atışlar

Enerji ve Hareket

İtme ve Çizgisel Momentum

Tork-Denge-Ağırlık Merkezi

Basit Makineler

Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş

Paralel Levhalar ve Sığa

Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme

Alternatif Akım ve Transformatörler

Çembersel Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Atom Modelleri

Büyük Patlama ve Radyoaktivite

Modern Fizik

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları 2023

Kuantum Sayıları

Elektron Dizilimi

Periyodik Özellik

Gazlar

Çözeltilerde Derişim

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Kimyasal Denge

Asit-Baz Dengesi

Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)

Redoks

Piller

Elektroliz

Karbon Kimyasına Giriş

Hidrokarbonlar

Alkoller ve Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler ve Esterler

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları 2023

Sinir Sistemi

Endokrin Sistem

Duyu Organları

Destek ve Hareket Sistemi

Sindirim Sistemi

Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi

Solunum Sistemi

Boşaltım Sistemi

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Genetik Şifre-Protein Sentezi

Fotosentez – Kemosentez

Hücresel Solunum

Bitki Biyolojisi

Canlılar ve Çevre



