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  4. YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte üniversite sınavı konuları

YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte üniversite sınavı konuları

22.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl uygulanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) 2023 tarihi araştırılmaya başlandı. YKS'ye her yıl yüz binlerde öğrenci katılım sağlıyor. YKS: TYT, AYT, YDT olarak düzenleniyor. Peki YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte detaylar...

YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte üniversite sınavı konuları

Birçok öğrenci YKS hazırlığına başladı. İyi bir üniversiteye gitmek için YKS'de başarı göstermek zorunda olan öğrenciler, 2023 YKS tarihini araştırmaya başladı. YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda geçekleştiriliyor. Peki YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte detaylar...

YKS 2023 ne zaman? YKS 2023 hangi güne denk gelecek? İşte üniversite sınavı konuları

YKS 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELECEK?

YKS 2023 tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak.

YKS başvurusu AİS ÖSYM üzerinden yapılıyor.

YKS KONULARI NELER?

TYT Türkçe Konuları 2023

Sözcük Anlamı
Söz Yorumu
Deyim ve Atasözü
Cümle Anlamı
Cümle Yorumu
Paragrafta Anlatım Teknikleri
Paragrafta Konu-Ana Düşünce
Paragrafta Yapı
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcüğün Yapısı
Sözcük Türleri
Fiiller
Sözcük Grupları
Cümlenin Ögeleri
Cümle Türleri
Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları 2023

Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler-Kartezyen Çarpım
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar

TYT Geometri Konuları 2023

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları 2023

Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Hareket ve Kuvvet
Enerji
Isı ve Sıcaklık
Elektrostatik
Elektrik ve Manyetizma
Basınç ve Kaldırma Kuvveti
Dalgalar
Optik

TYT Kimya Konuları 2023

Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Modern Atom Teorisi
Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
Mol Kavramı
Kimyasal Hesaplamalar
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları 2023

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Hücre bölünmesi ve üreme
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

TYT Tarih Konuları 2023

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya 2023 Konuları

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
Atmosfer ve İklim
Sıcaklık
Basınç ve Rüzgarlar
Nemlilik ve Yağış
İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi
Yerin Şekillenmesi
İç Kuvvetler
Dış Kuvvetler
Su Kaynakları
Topraklar
Bitkiler
Nüfus
Göç
Yerleşmeler
Bölgeler ve Ülkeler
Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları 2023

Felsefe’nin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2023

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT Edebiyat Konuları 2023

Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Geometri Konuları 2023

Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
Çemberin Analitiği

AYT Matematik Konuları 2023

Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
Ondalıklı Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Denklem Çözme
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
Fonksiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Polinomlar
Mantık
Eşitsizlikler
Logaritma
Diziler
Seriler
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

AYT Tarih Konuları 2023

Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı
Türk-İslam Devletleri
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü
Yüzyılın Başlarında Dünya
İkinci Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konuları 2023

Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
Nüfus
Uluslararası Ulaşım Hatları
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları 2023

Felsefe’nin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2023

Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
İnsan ve Din
İslam ve İbadetler
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
İslam ve Bilim, Estetik, Barış
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
İslam Düşüncesinde Tasavvu
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
Hazreti Muhammed
Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Fizik Konuları 2023

Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’ın Hareket Yasaları
Sabit İvmeli Hareket
Atışlar
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
Basit Makineler
Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
Alternatif Akım ve Transformatörler
Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Modelleri
Büyük Patlama ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları 2023

Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimi
Periyodik Özellik
Gazlar
Çözeltilerde Derişim
Koligatif Özellikler
Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Denge
Asit-Baz Dengesi
Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
Redoks
Piller
Elektroliz
Karbon Kimyasına Giriş
Hidrokarbonlar
Alkoller ve Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler ve Esterler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları 2023

Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Genetik Şifre-Protein Sentezi
Fotosentez – Kemosentez
Hücresel Solunum
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre


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