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YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı? YKS 2023 sınav yorumları

17.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 YKS sınavı sorularının nasıl olduğu, soruların zor olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda adaylar YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. TYT oturumu dışında AYT ve YDT oturumları ise yarın yapılacak. Birinci oturum TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katıldı. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulandı.

YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı? YKS 2023 sınav yorumları

YKS sınav yorumları merak ediliyor. Sınava katılan adaylar, diğer adayların sınav yorumlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı? gibi soruların yanıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla başladı. 10.15'te başlayan ilk oturum 13.00'te sona erecek.

YKS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

YKS 2023 sınav yorumları, TYT oturumunun sona ermesinin hemen ardından gelmeye başlayacak. Sınava katılan adayların 'YKS yorumları' sosyal medyada yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecek.

Birinci oturum TYT, bugün saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

KPSS 1

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VEKAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

KPSS 2

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

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