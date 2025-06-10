YKS 2025 sınav yerleri açıklandı mı? Üniversite sınavına nerede gireceğim? YKS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak? 2025 YKS üniversite sınavı oturum tarihleri ve süreleri...

YKS 2025 için, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci gün sayıyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025’te düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS 2025 sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin geçmiş yıllarda uyguladığı takvime göre, sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu doğrultuda, adayların sınav yerlerini Haziran 2025’in ilk haftası itibarıyla öğrenmesi öngörülüyor.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden edinebilecek. Sınav yerleri, adayların başvuru sırasında belirttikleri tercihler ve ÖSYM’nin organizasyon planlamasına göre belirleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM, YKS sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 10-15 gün önce adayların erişimine sunuyor. 2025 YKS için de benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle temin edebilecek. Belgede, sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Adayların, sınav günü yanlarında bu belgeyi ve geçerli bir kimlik kartını bulundurmaları zorunlu.

2025 YKS OTURUM TARİHLERİ VE SÜRELERİ

YKS, üç oturum halinde düzenlenecek. Oturumların tarihleri ve süreleri şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Tarih: 21 Haziran 2025, Cumartesi

Başlangıç Saati: 10:15

Süre: 165 dakika

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Tarih: 22 Haziran 2025, Pazar

Başlangıç Saati: 10:15

Süre: 180 dakika

Yabancı Dil Testi (YDT)

Tarih: 22 Haziran 2025, Pazar

Başlangıç Saati: 15:45

Süre: 120 dakika

ADAYLAR NE YAPMALI?

Sınav günü yaklaşırken adayların ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor. Sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandığında, belgelerin çıktısını alarak kontrol etmeleri ve sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamak için erken hazırlanmaları önemli. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar, sınav sürecinde ÖSYM’nin duyurularına dikkat etmeli.