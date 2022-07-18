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YKS 4 yıllık üniversite taban puanları 2022! YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

18.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili merak edilenler...

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları 2022! YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları, sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi arama motorlarında "YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?" konu başlığını sorguluyor. YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

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YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu.

YKS birincisi ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"2022-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT: Kocaeli

AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri

YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

ÜNİVERSİTE SINAVI BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

Üniversite sınavı birincisi TYT'de Kocaeli'den AYT sayısalda Kayseri'den, AYT eşit ağırlıkta İzmir'den, sözel de ise Kayseri'den çıktı.

YKS sınavının 3. oturumu olan YDT ise durum şu şekilde:

Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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